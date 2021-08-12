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Gaziantep, Yunan savunma oyuncusu Kitsiou'yu transfer etti

12.08.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Yunan savunma oyuncusu Kitsiou'yu transfer etti

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekibi Gaziantep, Yunan savunma oyuncusu Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak MKE Ankaragücü forması giyen 27 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kulüp başkanı Cevdet Akınal ile başkan vekili Ahmet Fikret Kileci'nin de katıldığı törenle Kitsiou'nun sözleşmeye imza attığının kaydedildiği açıklamada, "Stelios Kitsiou'ya kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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