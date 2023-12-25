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Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

25.12.2023 12:19 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle kentte kutlama töreni düzenlendi.

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda tören düzenlendi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, şehitler anıtına çelenk sunuldu ve saygı atışı yapıldı. Törenin ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehitlik ziyaretinde bulundu. Şehitlikte, şehitler için dua edildi ve mezarlarına karanfil bırakıldı.

Program, günün anlamını belirten şiirlerin okunmasıyla sona erdi. Şiirleri okuyan öğrenciler, Gaziantep’in kahramanlığını ve gaziliğini vurguladı.

Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

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