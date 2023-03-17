Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı'ndaki öğrencilere maddi destek

Şahin, yazılı açıklamasında, eğitim şehri Gaziantep'te her şartta ve koşulda çocukların ve gençlerin geleceğe hazırlanması gerektiğini belirtti.

Daha önce başlattıkları eğitim desteğinin başvuru tarihini 15 Nisan'a uzattıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu başvurularda şartları uyan gençlerimizin önümüzdeki hafta ödemelerine başlıyoruz. İkametgahı Nurdağı ve İslahiye'de bulunan tüm lise öğrencilerine 600 lira, üniversite öğrencilerine ise bin lira verilecek. Öğrencilerimiz başvurularını 'Genç Kart ve Kadın Dostu Kart' mobil uygulamalarından yapabilir. Başvurularda sorun yaşayan öğrencilerimiz ise Büyükşehir Belediyesi binasında hizmet veren Beyaz Masa'da başvurularını tamamlayabilir. Yarınlara iyi mühendisler, iyi mimarlar ve iyi eğitim görmüş sosyal çalışmacıların hazırlanması gerekiyor."

