YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’in mart ayı ihracat rakamları açıklandı

Gaziantep’in mart ayı ihracat rakamları açıklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.04.2020 17:19 | Son Güncelleme

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdiği açıklamasında tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (COVID-19) nedeniyle aylık bazda bir düşüş yaşanmasına rağmen dönem bazında artış olduğunu kaydetti.Açıklamasına, sağlığın her şeyin başında geldiğini vurgulayarak başlayan Adnan Ünverdi, “Korona virüs nedeniyle tüm dünya adeta bir imtihandan geçiyor.

Gaziantep’in mart ayı ihracat rakamları açıklandı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdiği açıklamasında tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (COVID-19) nedeniyle aylık bazda bir düşüş yaşanmasına rağmen dönem bazında artış olduğunu kaydetti.
Açıklamasına, sağlığın her şeyin başında geldiğini vurgulayarak başlayan Adnan Ünverdi, “Korona virüs nedeniyle tüm dünya adeta bir imtihandan geçiyor. Sağlığımızı bir taraftan korumaya çalışırken, diğer taraftan da yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürme mücadelesi veriyoruz. İnşallah bugünleri de birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız” dedi.
Gaziantep’in en fazla ihracat yapan 10 il arasında İzmir’den sonra ihracatı en az düşen ikinci il olduğunu dile getiren Adnan Ünverdi, “Şehrimizden Mart ayında 609 milyon 795 bin dolar ihracat yapıldı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında 641 milyon 250 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştik. İhracat düşüş oranımız yüzde 4,9 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise yüzde 18 oranında bir düşüş yaşandı. Gaziantep, hem aylık hem de Ocak-Mart dönemi bazında en fazla ihracat yapan 5. il konumunda yer aldı” ifadelerini kullandı.
Adnan Ünverdi, Gaziantep’ten Ocak-Mart döneminde ise 1 milyar 856 milyon 832 bin dolar ihracat yapıldığını ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 oranında artış yaşandığını belirterek, geçtiğimiz yılın Ocak-Mart döneminde 1 milyar 819 milyon dolar ihracat yapıldığını hatırlattı.
“Korona virüs nedeniyle ihracatımızda bir düşüş yaşadık. İnşallah en kısa sürede eski günlerimize döneriz” diyen Ünverdi, “Virüsün dünyada küresel ekonomiye etkisine baktığımız zaman, çoğu ülke sınır kapılarını kapattı. Ülkemiz de virüsün dış etkilerine karşı tüm tedbirlerini aldı. Tabi bu durumun üretim ve ihracatımıza yansımaları oldu. Biz de GSO olarak yaşanılan ekonomik sorunlara çözüm için sanayicilerimizden gelen talepleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ilettik ve iletmeye de devam ediyoruz. Bunlardan çözüme kavuşturulanları web sitemizden anbean üyelerimizle ve iş dünyamız ile paylaşıyoruz. Bu çerçevede sanayicilerimizin yaşadığı sorunların çözümü için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
İstihdamın devam etmesi konusunda devlet desteklerinden faydalanılmasının önemine işaret eden Ünverdi, bu süreçte Kısa Çalışma Ödeneği gibi işçi ve işvereni koruyucu tedbirlerin alındığını belirterek, firmaları sunulan imkanlardan faydalanmaya davet etti.
Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulmasının hayati önem taşıdığının altını çizen Ünverdi, “Zor günlerden geçiyoruz. Dostlarımızla, sevdiklerimizle aramıza fiziki mesafeler koyuyoruz. Ama gün yüreğimizle bağlanma, yüreğimizle birbirimize sahip çıkma günüdür. Lütfen tüm kurallara harfiyen uyalım. Yaşlılarımızı, ihtiyaç sahiplerini gözetelim. İnşallah bu hastalığı hep birlikte atlatacağız. Bu süreçte canı pahasına tüm riskleri göze alarak sağlığımız için gece gündüz demeden çalışan tüm sağlık çalışanlarına, ihtiyaçların karşılanması noktasında üreten, emeğini ve yüreğini ortaya koyan herkese teşekkür ediyorum. Bugünleri de inşallah hep beraber atlatacağız. Aziz milletimize sabır ve sağlık diliyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

ADÜ’de uzaktan eğitim sürüyor

ADÜ’de uzaktan eğitim sürüyor

Kocaeli'de doğal gaz kombine çevrim santralindeki trafoda patlama oldu

Kocaeli'de doğal gaz kombine çevrim santralindeki trafoda patlama oldu

1 metrelik boşluğa düşüp ayağını kırdı

1 metrelik boşluğa düşüp ayağını kırdı

(Özel) Minik Muhammed’den özlediği sağlıkçı annesine “Ne olur gel” ısrarı

(Özel) Minik Muhammed’den özlediği sağlıkçı annesine “Ne olur gel” ısrarı

Marmarisli öğretmenler Korona virüsle mücadele için evlerinde maske üretiyor

Marmarisli öğretmenler Korona virüsle mücadele için evlerinde maske üretiyor

Tarsus’ta vatandaşlara maske, dezenfektan ve akıllı bileklik hizmeti

Tarsus’ta vatandaşlara maske, dezenfektan ve akıllı bileklik hizmeti

Gaziantep Namaz Vakitleri 2 Nisan Perşembe

İmsak
04:46
Sabah
06:08
Öğle
12:39
İkindi
16:13
Akşam
19:01
Yatsı
20:17

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Bilge Nil Eczanesi
Sehitkamil
Hacettepe Eczanesi
Sehitkamil
İslam Eczanesi
Sehitkamil
Kumru Eczanesi
Sehitkamil
Oruç Eczanesi
Sehitkamil
Zelal Eczanesi
Sehitkamil
Ayıntap Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Korona virüse karşı bağışıklığınızı güçlendirin

Korona virüse karşı bağışıklığınızı güçlendirin

Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerinde görev alan belediye personeline bin lira destek

Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerinde görev alan belediye personeline bin lira destek

Milletvekili Uzer’den devlet yolu müjdesi

Milletvekili Uzer’den devlet yolu müjdesi

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.