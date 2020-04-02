Gaziantep’in mart ayı ihracat rakamları açıklandı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdiği açıklamasında tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (COVID-19) nedeniyle aylık bazda bir düşüş yaşanmasına rağmen dönem bazında artış olduğunu kaydetti.

Açıklamasına, sağlığın her şeyin başında geldiğini vurgulayarak başlayan Adnan Ünverdi, “Korona virüs nedeniyle tüm dünya adeta bir imtihandan geçiyor. Sağlığımızı bir taraftan korumaya çalışırken, diğer taraftan da yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürme mücadelesi veriyoruz. İnşallah bugünleri de birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız” dedi.

Gaziantep’in en fazla ihracat yapan 10 il arasında İzmir’den sonra ihracatı en az düşen ikinci il olduğunu dile getiren Adnan Ünverdi, “Şehrimizden Mart ayında 609 milyon 795 bin dolar ihracat yapıldı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında 641 milyon 250 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştik. İhracat düşüş oranımız yüzde 4,9 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise yüzde 18 oranında bir düşüş yaşandı. Gaziantep, hem aylık hem de Ocak-Mart dönemi bazında en fazla ihracat yapan 5. il konumunda yer aldı” ifadelerini kullandı.

Adnan Ünverdi, Gaziantep’ten Ocak-Mart döneminde ise 1 milyar 856 milyon 832 bin dolar ihracat yapıldığını ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 oranında artış yaşandığını belirterek, geçtiğimiz yılın Ocak-Mart döneminde 1 milyar 819 milyon dolar ihracat yapıldığını hatırlattı.

“Korona virüs nedeniyle ihracatımızda bir düşüş yaşadık. İnşallah en kısa sürede eski günlerimize döneriz” diyen Ünverdi, “Virüsün dünyada küresel ekonomiye etkisine baktığımız zaman, çoğu ülke sınır kapılarını kapattı. Ülkemiz de virüsün dış etkilerine karşı tüm tedbirlerini aldı. Tabi bu durumun üretim ve ihracatımıza yansımaları oldu. Biz de GSO olarak yaşanılan ekonomik sorunlara çözüm için sanayicilerimizden gelen talepleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ilettik ve iletmeye de devam ediyoruz. Bunlardan çözüme kavuşturulanları web sitemizden anbean üyelerimizle ve iş dünyamız ile paylaşıyoruz. Bu çerçevede sanayicilerimizin yaşadığı sorunların çözümü için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İstihdamın devam etmesi konusunda devlet desteklerinden faydalanılmasının önemine işaret eden Ünverdi, bu süreçte Kısa Çalışma Ödeneği gibi işçi ve işvereni koruyucu tedbirlerin alındığını belirterek, firmaları sunulan imkanlardan faydalanmaya davet etti.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulmasının hayati önem taşıdığının altını çizen Ünverdi, “Zor günlerden geçiyoruz. Dostlarımızla, sevdiklerimizle aramıza fiziki mesafeler koyuyoruz. Ama gün yüreğimizle bağlanma, yüreğimizle birbirimize sahip çıkma günüdür. Lütfen tüm kurallara harfiyen uyalım. Yaşlılarımızı, ihtiyaç sahiplerini gözetelim. İnşallah bu hastalığı hep birlikte atlatacağız. Bu süreçte canı pahasına tüm riskleri göze alarak sağlığımız için gece gündüz demeden çalışan tüm sağlık çalışanlarına, ihtiyaçların karşılanması noktasında üreten, emeğini ve yüreğini ortaya koyan herkese teşekkür ediyorum. Bugünleri de inşallah hep beraber atlatacağız. Aziz milletimize sabır ve sağlık diliyorum” diye konuştu.

