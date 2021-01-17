YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'in nohut dürümü ve menengiç kahvesi tescillendi

Gaziantep'in nohut dürümü ve menengiç kahvesi tescillendi

17.01.2021 13:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in nohut dürümü ve menengiç kahvesi tescillendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in yöresel lezzetleri arasında yer alan nohut dürümü ve menengiç kahvesi coğrafi işaret aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yazılı açıklamasında, gastronomi alanında önemli bir gücü bünyesinde barındıran Gaziantep'in lezzetlerini dünyaya tanıtmak için çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda yapılan başvurular neticesinde nohut dürümü ve menengiç kahvesinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendiğini aktaran Şahin, "Hem nohut dürümü hem de menengiç kahvemiz tescillendi. Bunlarla beraber Gaziantep'te tescillenmiş ürün sayımız 38'e ulaştı. Artık herkesi bu lezzetleri tatmak üzere Gaziantep'e bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdıHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:11
Sabah
07:35
Öğle
12:46
İkindi
15:24
Akşam
17:46
Yatsı
19:05

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Araban Eczanesi
Sehitkamil
Aras Eczanesi
Sehitkamil
Gizemnur Eczanesi
Sehitkamil
Ihlamur Eczanesi
Sehitkamil
Sezer Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Melita Eczanesi
Sahinbey
Berhayat Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Gaziantep'te marketten hırsızlık yapan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Gaziantep'te marketten hırsızlık yapan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Kutup araştırmaları HKÜ’de masaya yatırıldı

Kutup araştırmaları HKÜ’de masaya yatırıldı

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İtfaiye soba zehirlenmelerine karşı uyardı

İtfaiye soba zehirlenmelerine karşı uyardı

İş yeri hırsızları bekçilere yakalandı

İş yeri hırsızları bekçilere yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.