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Gaziantep’in Ocak ayı ihracatı yüzde 8,9 oranında arttı

02.02.2021 14:38 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’in Ocak ayı ihracatı yüzde 8,9 oranında arttı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 2020 yılını rekor ihracatla kapatan Gaziantep’in 2021 yılına da ihracat artışıyla başladığını belirterek, Gaziantep’ten ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 oranında artışla 670 milyon 511 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.Gaziantep’in ocak ayında da en fazla ihracat yapan 10 il arasında 5.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 2020 yılını rekor ihracatla kapatan Gaziantep’in 2021 yılına da ihracat artışıyla başladığını belirterek, Gaziantep’ten ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 oranında artışla 670 milyon 511 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.
Gaziantep’in ocak ayında da en fazla ihracat yapan 10 il arasında 5. sırada yer alarak yerini perçinlediğini kaydeden Adnan Ünverdi, “Bu rakamlara ulaşılmasını sağlayan sanayicilerimiz, ihracatçılarımız, çalışanlarımız ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Yeni yılın ilk ayında ihracat rakamlarındaki artışın sevindirici olduğunu kaydeden Adnan Ünverdi, ocak ayında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 2,5, Gaziantep’in ihracatının ise yüzde 8,9 arttığını dile getirdi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ocak ayı ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Ünverdi, "Ocak ayında en fazla ihracat yapan 10 ilimizden 5’i ihracatını artırmıştır. Konya’nın ihracatı yüzde 19,2, Denizli’nin yüzde 13,4, Manisa’nın yüzde 10,7, Gaziantep’in yüzde 8,9, İstanbul’un ise yüzde 2,9 oranında artmıştır" ifadelerini kullandı. Adnan Ünverdi, pandemi dolayısıyla tüm sektörlerde beklentinin biriktiğini, yaşanan zorluklar karşısında üreten kesimin iş yapma isteği içerisinde olduğunu söyledi. Ünverdi, “Üretimden ticarete pandemi dolayısıyla ötelenen ihtiyaçlar, ertelenen ve biriken beklenti ile tüm sektörlerde büyük bir iş yapma isteği var. Küresel ekonomideki yavaşlama, küresel iş yapma beklentisine dönüşmüş durumda. Gaziantep zaten bu zorlu süreci dış pazardaki gücü ile en iyi yönetebilen şehirlerden oldu. Bununla da yetinmeyen şehrimiz, gerek yeni organize sanayi bölgeleri, gerekse tesis yatırımlarına devam etti. Ocak ayında organize sanayi bölgemizdeki elektrik tüketimi geçen yılın ocak ayına göre yüzde 11.41 oranında arttı. Bu da şehrimizin çalışkanlığının ve başarısının en önemli göstergesidir" diye konuştu.
2021 yılına tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşı uygulamalarıyla başlandığına dikkati çeken Ünverdi, olağanüstü bir durum olmadığı takdirde bu yılın hem sosyal hem de ekonomik anlamda daha iyi bir yıl olacağını belirtti.

Gaziantep’in Ocak ayı ihracatı yüzde 8,9 oranında arttı

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