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Gaziantepli kadınlar savunma sanatı "wushu" öğreniyor

25.09.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantepli kadınlar savunma sanatı "wushu" öğreniyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kadınlar, tarihi binlerce yıl öncesine dayanan savunma sanatı wushu öğreniyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Şeyhmus Çakmak, kadınların kendilerine yönelik olası şiddet olaylarından korunabilmeleri için çalışma başlattı.

İlk aşamada 20 ile 40 yaş arasında bulunan, çeşitli meslek gruplarından 30 kadınla başlanan çalışmalarda, katılımcılara wushu ile tehlike anında yapılması gerekenler, yakın savunma ve tehlikeyi uzaklaştırma gibi eğitimler veriliyor.

Kadınların antrenmanlardaki azmi ve performansı da dikkati çekiyor.

Çakmak, AA muhabirine, son zamanlarda wushu branşına ilginin arttığını söyledi.

Kadınlara, artan şiddetin önüne geçmek amacıyla ücretsiz eğitim verdiklerini ifade eden Çakmak, "Toplumun en temel yapı taşları kadınlarımız bizim için çok değerli. Onların kendilerini koruyabilmeleri, toplumda ezilmemeleri, ölümlerin, şiddetin son bulması için eğitim almasını istedik." dedi.

Çakmak, eğitimde kadınlara, rahatlıkla uygulayabilecekleri, sopa ve bıçak gibi aletlerle yapılan saldırıları önleyebilecekleri hareketlerin öğretildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Wushu çok zengin bir branş olduğundan birçok Uzak Doğu sporunu barındırıyor. Dolayısıyla kadınlarımız bunu çok seviyor. Yaklaşık 1 hafta süren eğitimlerimiz yoğun ilgi gördü. Ev hanımları, sağlık görevlileri, öğrencilerden oluşan gruplar katıldı. Bunu gönüllü yaparak kadınlarımıza elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Zorda kalan, şiddete uğrayan her kadın, bizden eğitim almak isteyen her kadın başvurabilir. Onların kendilerini ve haklarını koruyabilmesi için elimizden gelen desteği sağlayacağız."

Katılımcılardan Edanur Aslan ise sosyal medyadan öğrendiği eğitimlere katıldığını belirtti.

Yakın savunma öğrenmenin gerekli olduğunu dile getiren Aslan, "Ne kadar tekvando milli sporcusu olsam ve bilsem de dışarıdaki tehlikelerden korunmayı da bilmek gerektiğinin farkındaydım. Kursu aldım, şu an dışarıdaki herhangi tehlike karşı kendimi koruyabileceğimi düşünüyorum. Gaziantep'te böyle bir eğitim verildiği için şanlıyız. Her yerde böyle eğitimlerin verilmesini arzuluyorum." ifadeleri kullandı.

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