Gaziantepspor 4 - 5 Giresunspor

Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son haftasında Giresunspor, deplasmanda zor günler geçiren Gaziantepspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadele, 5-4 Giresunspor'un galibiyetiyle noktalandı.

Giresunspor 10. dakikada Atta'nın golüyle öne geçerken, Gaziantepspor'n golleri 34. dakikada Erdal, 37. dakikada Mustafa ve 39. dakikada Sait ve 90+2'de Oktay Aydın'dan geldi. 2. yarıda Giresunspor açıldı ve 49. dakikada penaltıdan Sinan, 65. dakikada Çağlar ve 75. dakikada yine penaltıdan Fatih ve 89. dakikada Dmytro Korkishko'nun golleriyle maçtan 5-3 üstünlüğü ele geçirdi. Gaziantepspor'da 90+2. dakikada Oktay Aydın'ın golü skoru belirledi: 4-5.

Bu sonucun ardından Gaziantepspor lige 1 puanla son sırada yer alarak veda etmiş oldu. Giresunspor ise üst üste 2. galibiyetini aldı ve 47 puanla, 11. basamakta sezonu noktaladı.

Spor Toto 1. Lig'de bugün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı;

Adanaspor 0 - 3 Eskişehirspor

Balıkesir Baltok 4 - 1 Manisaspor

Elazığspor 2 - 2 İstanbulspor