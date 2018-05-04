Gaziantepspor 4 - 5 Giresunspor

Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son haftasında Giresunspor, deplasmanda zor günler geçiren Gaziantepspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadele, 5-4 Giresunspor'un galibiyetiyle noktalandı.
Giresunspor 10. dakikada Atta'nın golüyle öne geçerken, Gaziantepspor'n golleri 34. dakikada Erdal, 37. dakikada Mustafa ve 39. dakikada Sait ve 90+2'de Oktay Aydın'dan geldi. 2. yarıda Giresunspor açıldı ve 49. dakikada penaltıdan Sinan, 65. dakikada Çağlar ve 75. dakikada yine penaltıdan Fatih ve 89. dakikada Dmytro Korkishko'nun golleriyle maçtan 5-3 üstünlüğü ele geçirdi. Gaziantepspor'da 90+2. dakikada Oktay Aydın'ın golü skoru belirledi: 4-5.
Bu sonucun ardından Gaziantepspor lige 1 puanla son sırada yer alarak veda etmiş oldu. Giresunspor ise üst üste 2. galibiyetini aldı ve 47 puanla, 11. basamakta sezonu noktaladı.
Spor Toto 1. Lig'de bugün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı;
Adanaspor 0 - 3 Eskişehirspor
Balıkesir Baltok 4 - 1 Manisaspor
Elazığspor 2 - 2 İstanbulspor
Stat: Gaziantep
Hakemler: Burak Şeker, Ahmet Şimşek, Kamil Çetin
Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, Hüseyin Polat, Hasan Genç, Cuma Furkan Özyaşar, Oktay Aydin, Erdal Ahmet Özdemir (Dk. 70 Serhan Yılmaz), Mustafa Bayram Çakır, Harun Enes Nural, Mehmet Sait Üzümcü, Mustafa Emirhan Özyaşar (Dk. 76 Zeki Sinanoğlu), Yusuf Erdem (Dk. 71 Yakup Zengin)
Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Onur Demir (Dk. 46 Carioca), Çağlar Birinci, Muhammet Reis, Murat Gürbüzerol (Dk. 90+1 Sergen Orman), Kofi Atta, Dodo, Fatih Atik (Dk. 82 Korkishko), Mert Örnek, Bilal Dizdar, Sinan Özkan
Goller: Dk. 10 Kofi Atta, Dk. 49 Sinan Özkan (Penaltıdan), Dk. 65 Çağlar Birinci, Dk. 76 Fatih Atik (Penaltıdan), Dk. 89 Korkishko (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 35 Erdal Ahmet Özdemir, Dk. 37 Mustafa Emirhan Özyaşar, Dk. 39 Mehmet Sait Üzümcü, Dk. 90+2 Oktay Aydin (Gaziantepspor),
Sarı kartlar: Dk. 27 Harun Enes Nural, Dk. 78 Hasan Genç (Gaziantepspor), Dk. 35 Kofi Atta, Dk. 64 Çağlar Birinci (Akın Çorap Giresunspor)
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