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Gaziantepspor'a küme düşme cezası!

GAZİANTEPSPOR HABERLERİ  | 28.12.2018 22:21 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un başkanı Hasan Şahin, "Bu sezon aldığımız puan silme cezaları nedeniyle zaten küme düşeceğiz. Yeni sezonda da küme düşme cezası olacak. Başka cezalar gelmezse yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edeceğiz" dedi.

Gaziantepspor'a küme düşme cezası!

Gaziantepspor Kulübü Başkanı Hasan Şahin, kulübün ayakta kalabilmesi için verdikleri ciddi çabaya rağmen sorunların üstesinden gelemediklerini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde FIFA Disiplin Kurulu'nun kendilerine 6 puan silme ve transfer yasağı uyguladığını hatırlatan Şahin, "Şimdi yeni cezalar geldi. Kulübümüze bugün çok sayıda puan silme cezasının yanı sıra küme düşürülme cezası verildi. Yenilerinin gelip gelmeyeceğini de kestiremiyoruz. Bu sezon aldığımız puan silme cezaları nedeniyle zaten küme düşeceğiz. Yeni sezonda da küme düşme cezası olacak. Başka cezalar gelmezse yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Kulübün bulunduğu çıkmazdan kurtarılabilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini anlatan Şahin, kentin bu çabaya zaman kaybetmeden destek olması gerektiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantepspor fifa

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