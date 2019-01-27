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Gaziantepspor, İnegölspor maçına çıkmadı

GAZİANTEPSPOR HABERLERİ  | 27.01.2019 15:03 | Son Güncelleme

Ligden çekilme kararı alan Gaziantepspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor ile yapması planlanan 19. hafta mücadelesine çıkmadı.

Gaziantepspor, İnegölspor maçına çıkmadı

Gaziantep Stadı'nda oynanması planlanan maç için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, tüm hazırlıklarını tamamladı. Ancak karşılaşmanın başlama saati olan 13.00 itibarıyla Gaziantepspor'un maç kadrosunu federasyona bildirmemesi nedeniyle TFF yetkilileri ile hakemler Erdem Temel, Kürşathan Akın ve Güner Mumcu Taştan, saha ortasında toplantı yaptı. Ev sahibi ekibin maça çıkmaması üzerine oynanamayan karşılaşma ile ilgili kararı TFF verecek.

Bu arada karşılaşma için hazır bekleyen İnegölspor oyuncuları ve emniyet görevlileri stattan ayrıldı. 33 puan silme cezası alan ve ligde geride kalan 18 haftada eksi 22 puanla son sırada bulunan Gaziantepspor'da kulüp yönetimi, hafta içerisinde "Gaziantepspor'umuzun ismi, tarihi ve armasının daha fazla yıpranmaması adına, kulübümüz TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kalan maçlarına çıkmama ve ligden çekilme kararı almıştır." şeklinde açıklama yayınlamıştı.

NİĞDE ANADOLU MAÇINA DA ÇIKMAZSA BAL'A DÜŞECEK
TFF yetkilileri, Gaziantepspor'un durumunun gelecek hafta iç sahada oynanması planlanan Niğde Anadolu maçıyla belli olacağını ifade etti. Gaziantepspor, söz konusu müsabakaya da çıkmaması durumunda statü gereği bir alt lige düşürülecek. Borçları nedeniyle sezon sonunda geçerli olmak üzere küme düşürülme cezası bulunan Gaziantepspor, bu sezon da küme düşmesi durumunda yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantepspor İnegölspor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
beter olsunlar Celal Doğan hem kulup hem belediye başkanı iken ilk 5 takımıydı seyircisi akp li başkan istiyoruz diye tempo tutup as oyuncularını bjk ye vermişti o dönem şimdi ağlamasın kimse
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