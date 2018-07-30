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Gaziantepspor küme düşebilir

GAZİANTEPSPOR HABERLERİ  | 30.07.2018 14:07 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gaziantepspor, FIFA'dan gelen borç uyarısı nedeniyle yeniden küme düşme sıkıntısıyla karşı karşıya...

Gaziantepspor küme düşebilir

Gaziantepspor Kulübü Başkanı Hasan Şahin, göreve geldikleri günden bu yana bir taraftan geçmişten gelen sorunları çözmeye çalıştıklarını, bir taraftan da takımı yeni sezona hazırladıklarını vurguladı.

Bu kapsamda 3 milyon lira civarında ödeme yaptıklarını ifade eden Şahin, "Ancak cuma günü FIFA'dan elimize bir yazı ulaştı. Üç dosyayla alakalı bugün mesai saati bitimine kadar 220 bin avro ödememiz gerekiyor. Aksi takdirde takımımız 24 puan silme veya alt lige düşürülme cezası alacak" diye konuştu.

Şahin, kulübün diğer borçlarının çeşitli seçeneklerle çözüme kavuşturulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Eski hocalarımız Hikmet Karaman, Bülent Uygun ve Mutlu Topçu ile görüştük. Gaziantepspor yok olmasın diye sorumluluk alıp, alacaklarını hem yapılandırdılar hem de transfer yasağı kalkabilsin diye bize gereken yazıyı verdiler. Öte yandan, eskiden Gaziantepspor forması giymiş Şenol Can, Muhammed Ildiz gibi çok sayıda Türk oyuncu da benzer fedakarlıkta bulunmuştur. Ancak bir gün içerisinde 220 bin avro gibi bir borcu ödeyecek gücümüz bulunmuyor. Önümüzde zaman olsa bunu da çözerdik ama süre çok kısıtlı. O yüzden bugün bizim için kritik bir gün olacak. Akşam saatlerinde ya küme düşme cezamız gelecek ya da borcumuzu ödeyip transfer yasağını da kaldırmış olabileceğiz. Bu borcu ödersek hem küme düşme kabusundan kurtulacağız hem de transfer yasağımız kalkacak. Aksi durumda Gaziantepspor için yolun sonu gelmiş olacak."

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