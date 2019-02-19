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Gaziantepspor'un geçmiş dönem hesaplarına inceleme başlatıldı

FUTBOL HABERLERİ  | 19.02.2019 16:48 | Son Güncelleme

Üst üste 19 ve 20. haftalardaki maçlarına çıkmadığı için bir alt lige düşürülen Gaziantepspor'a bir şok daha... Gaziantepspor'dan yapılan açıklamda, 50 yıllık kulübün geçmiş dönem hesaplarına inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Gaziantepspor'un geçmiş dönem hesaplarına inceleme başlatıldı

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gaziantepspor, sorunlarla boğuşmaya devam ediyor. Yakın zamanda, maça çıkmadığı için TFF 2. Lig'den düşürülen Gaziantepspor, yaptığı açıklamada kulüp hesaplarına inceleme başlatıldığını ifade etti.

Gaziantepspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yarım asırlık tarihi ve marka değeri ile Türk Futbolunda önemli bir yere sahip olan Gaziantepspor Kulübü, geçmiş yönetimlerin içini boşaltarak ağır bir borç yüküne sokması nedeni ile her gün gelen haciz kâğıtları ve en önemlisi FIFA dosyalarından gelen cezalar nedeni ile sportif açıdan yürütülemez hale gelmiştir.

Gaziantepspor’umuz tarihin tozlu sayfalarında yerini almaması ve Gaziantepspor’u düştüğü bu duruma sokanlardan hesap sormak adına mücadelemizi sürdürerek, gerekli tüm girişimleri yapmış ve bugün itibari ile önemli bir adım daha atmış bulunmaktayız. Sayın Valimiz Davut Gül’ün talimatları ile Gaziantep Valiliği bünyesinde kurulan soruşturma ekibi ile Gaziantepspor’umuzun geçmiş tüm hesap ve dosyaları incelenmeye alınmıştır. Kulübümüz soruşturma kuruluna gerekli tüm evrakları arşivlerden çıkartıp teslim etmiş ve incelemenin her safhasını titizlikle takip edilecektir.

Gaziantepspor Kulübünü içinde bulunduğu bu duruma sokanlardan sonuna kadar hesap sorulacak ve adli tüm girişimler yapılacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

TFF 2. LİG'DEN KÜME DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gaziantepspor, Şubat ayının başında üst üste 19 ve 20. haftalardaki maçlarına çıkmadığı için bir alt lige düşürülmüştü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) yapılan açıklamada, "Gaziantepspor Kulübünün, 3.2.2019'daki Gaziantepspor-Niğde Anadolu Futbol TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında (20. hafta), müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca 0-3 hükmen mağlup sayılmasına, bir alt lige düşürülmesine ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takıma müsabakası olan diğer takımların müsabakaları oynamaksızın hükmen galip sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.

Gaziantepspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor ile yapması planlanan 19. hafta mücadelesine de çıkmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantepspor tff 2. lig

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