Gaziantepspor'un geçmiş dönem hesaplarına inceleme başlatıldı

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gaziantepspor, sorunlarla boğuşmaya devam ediyor. Yakın zamanda, maça çıkmadığı için TFF 2. Lig'den düşürülen Gaziantepspor, yaptığı açıklamada kulüp hesaplarına inceleme başlatıldığını ifade etti.

Gaziantepspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yarım asırlık tarihi ve marka değeri ile Türk Futbolunda önemli bir yere sahip olan Gaziantepspor Kulübü, geçmiş yönetimlerin içini boşaltarak ağır bir borç yüküne sokması nedeni ile her gün gelen haciz kâğıtları ve en önemlisi FIFA dosyalarından gelen cezalar nedeni ile sportif açıdan yürütülemez hale gelmiştir.

Gaziantepspor’umuz tarihin tozlu sayfalarında yerini almaması ve Gaziantepspor’u düştüğü bu duruma sokanlardan hesap sormak adına mücadelemizi sürdürerek, gerekli tüm girişimleri yapmış ve bugün itibari ile önemli bir adım daha atmış bulunmaktayız. Sayın Valimiz Davut Gül’ün talimatları ile Gaziantep Valiliği bünyesinde kurulan soruşturma ekibi ile Gaziantepspor’umuzun geçmiş tüm hesap ve dosyaları incelenmeye alınmıştır. Kulübümüz soruşturma kuruluna gerekli tüm evrakları arşivlerden çıkartıp teslim etmiş ve incelemenin her safhasını titizlikle takip edilecektir.