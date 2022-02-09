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Gaziantep'te 12 firari hükümlü yakalandı

09.02.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 12 firari hükümlü yakalandı

GAZİATEP (AA) - Gaziantep'te çeşitli suçlardan haklarında 5 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, çeşitli suçlardan haklarında 5 ay ile 2 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 12 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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