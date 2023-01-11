YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te 134 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep’te 134 düzensiz göçmen yakalandı

11.01.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te jandarma ekiplerince son 3 günde yapılan operasyonlarda 134 düzensiz göçmen ile göçmenleri yasadışı yollarla yurda sokmaya çalışan 14 organizatör yakalandı.

Göçmenler sınırdışı edilirken adli mercilere sevk edilen organizatörlerden 8’i tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve adli makamların koordinesiyle 7-10 Ocak 2023 tarihleri arasında “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’nin önlenmesine yönelik 10 ayrı operasyon yapıldı. Hudut birliği ve komando destekli özel timler tarafından yapılan operasyonlarda toplam 134 düzensiz göçmen ve bu göçmenleri yasadışı yollarla yurda sokmaya çalışan 14 organizatör yakalandı. Organizatörler gözaltına alınırken suçta kullanılan 8 araca el konuldu.

8 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI, GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLDİ

Yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 15 organizatörden 8’i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan 134 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te dilencilere yönelik operasyonda 8 kişi yakalandıGaziantep'te dilencilere yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı
Kars’ta keklik ve tavşan avı yasaklandıKars’ta keklik ve tavşan avı yasaklandı
Diyarbakır'da yük treninin çarptığı kişi öldüDiyarbakır'da yük treninin çarptığı kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 11 Ocak Çarşamba

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:43
İkindi
15:18
Akşam
17:39
Yatsı
18:59
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.