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Gaziantep’te 134 kişinin öldüğü Ayşe-Mehmet Polat Sitesi soruşturmasında kusur durumu hakkında rapor düzenlendi

18.12.2023 12:34 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 134 kişinin öldüğü Gaziantep’teki Ayşe-Mehmet Polat Sitesi ile ilgili yapılan soruşturma çerçevesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği tarafından kusur durumu hakkında rapor düzenlenip dosyaya ibraz edildi.

Gaziantep’te 134 kişinin öldüğü Ayşe-Mehmet Polat Sitesi soruşturmasında kusur durumu hakkında rapor düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan Ayşe-Mehmet Polat sitesindeki 6 bloktan 4’ü de yıkıldı. Yıkılan sitede enkaz altında kalan 134 kişi hayatını kaybederken çok sayıda vatandaş da yaralandı. Olay sonrası Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayşe-Mehmet Polat Sitesi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Tamamlanan soruşturmaya göre, projenin fenni mesulü, müteahhidi ve statik proje müellifi olan tutuklu sanık Mehmet Ertan A. ile tutuksuz sanık Altan B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Başlatılan soruşturma sonrası, 134 kişinin enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği Ayşe-Mehmet Polat sitesinin 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dosyasında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği tarafından kusur durumu hakkında rapor düzenlenip dosyaya ibraz edildi. Rapora göre, ‘Betonarme projedeki bahsedilen eksiklikler ve hatalar sebebiyle statik proje müellifi asli kusurlu, eksik ve hatalı veri proje yetersizliklere rağmen projeye vize verilmesi sebebiyle İnşaat Mühendisleri Odası ve projeyi onaylayan ilgili belediye birimi asli kusurlu, fenni şartlara göre projeye uygun yapılmayan imalatlara izin verilmesi ve onaylanması sebebiyle şantiye şefi, teknik uygulama sorumlusu, belediye ilgili birimi asli kusurlu, projelerine uygun olmayan binaya ruhsat ve yapı kullanma izni veren ilgili belediye birimi asli kusurlu’ olduğu yer aldı.

Tutuklu ve tutuksuz 2 sanık hakkında 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istendi.

Bilirkişi Raporu: “Statik proje ile mimari proje arasında farklılıklar saptanmıştır”
Ayşe-Polat Sitesi ile ilgili yargılamaya ilişkin iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken site ile ilgili bilirkişi raporu da açıklandı. Bilirkişi raporunda, "Mimari projedeki 8-B aksındaki kolonun ölçüleri statik projeden farklıdır. Harita mühendisi bilirkişinin yerinde yaptığı ölçümlerde ilgili akstaki kolonun her iki projeden farklı olarak daha küçük ebatta saptandığı görülmüştür. 7-C aksında statik proje ile mimari proje arasında bu aksta isimlendirmede farklılıklar da mevcuttur. Ayrıca bu aksta mimari projede 2 farklı kolon görülürken statik projede tek bir perde duvar görülmektedir. Perde duvar yapılması durumunda mimari projedeki asansör erişimi mümkün görülmemektedir. Yapı içine girilerek saptama yapılamadığından bu aksın uygulamadaki hali tespit edilememiştir. Mimari projede 2-D aksı olarak belirtilen ’L’ şeklindeki büyük kolon statik projede 2-3E aksında 2 parçalı kolon olarak görülmektedir. Uygulamada statik projedeki formlarda olmakla beraber harita mühendisi bilirkişinin yerinde yaptığı ölçümlerde ölçülerinin statik projeden farklı olduğu saptanmıştır. Statik Projede bulunan E ve F aksları Mimari projede tespit edilememiştir. Ayrıca mimari projede bu alanda akslarla ilişkilendirilmeyen dairesel formda yapı parçası olduğu görülmektedir. Hangi tarihin geçerli olduğu bilinmemekle beraber imar durumunu gösterir belgede yapının inşaat nizamı parselasyon ayrılmak ölçüleri de belirtilerek A3-A5, bina sahası emsal yüzde 35, inşaat sahası emsali 1.35-1.80 olarak belirtilmiştir. Tevhit evraklarında yeni imar durumu belirtilmediğinden mevcut imar durumu şartlarının devam ettiği öngörülerek arsada 1.35 ya da 1.80 olan emsalde arsa genelinde 1.80 uygulanmasına izin verildiği düşünülse dahi, yerinde bilirkişi heyetinin aldığı ölçülerde uygulanan haliyle ölçülerine göre yapılan hesaplarda KAKS 2.33 olarak hesaplanmıştır. Mimari projede zemin ve normal katlarda tip proje çizildiği görülmektedir. A1-A2-A3 Blok ve B1-B2-B3 Bloklar için tek bir kat planı teslim edilmiştir. Tüm katların aynı şekilde yapılması zorunluluğu öngörüldüğünden, harita mühendisi bilirkişi tarafından yerinde alınan A1 Blok tip kat hâlihazır ölçüleri dikkate alınmıştır. Proje üzerinde kontrol yapılarak ruhsat verildiği düşünüldüğünde proje verileri üzerinden yapılan hesapta KAKS’ın 1.89 olduğu görülmektedir. Projenin kontrolleri aşamasında imara uygun olmadığı ve yerinde yapılan uygulamada da projenin de dışında fazla alan inşa edildiği görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

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