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Gaziantep’te 137 kişiye işlem

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.09.2020 11:07 | Son Güncelleme

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptıkları çalışmalarla 137 kişiye işlem yaptı.Ekipler, kent genelinde 30 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 21 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılarak 9 faili meçhul olay aydınlatılmış, 78 aranan şahıs yakalanmış, 8 şahsa ise kabahatlerden işlem yaptı.Ekipler ayrıca, 175 gram uyuşturucu madde, 2879 paket gümrük kaçağı sigara, 7 adet ruhsatsız tabanca 160 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği 28 adet kartuş, 6 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca namlusu, 1 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı cep telefonu, 5 adet kesici alet ve bir miktar sahte para ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptıkları çalışmalarla 137 kişiye işlem yaptı.
Ekipler, kent genelinde 30 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 21 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılarak 9 faili meçhul olay aydınlatılmış, 78 aranan şahıs yakalanmış, 8 şahsa ise kabahatlerden işlem yaptı.
Ekipler ayrıca, 175 gram uyuşturucu madde, 2879 paket gümrük kaçağı sigara, 7 adet ruhsatsız tabanca 160 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği 28 adet kartuş, 6 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca namlusu, 1 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı cep telefonu, 5 adet kesici alet ve bir miktar sahte para ele geçirdi.

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Mercan Eczanesi
Sehitkamil
Papatya Eczanesi
Sehitkamil
Şifa Eczanesi
Sehitkamil
Yonca Eczanesi
Sehitkamil
Zelal Eczanesi
Sehitkamil
Barlas Eczanesi
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