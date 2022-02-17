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Gaziantep'te 15 hırsızlık şüphelisinden 5'i tutuklandı

17.02.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 15 hırsızlık şüphelisinden 5'i tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentteki 15 hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Araştırma ve inceleme yapan ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 10'u serbest bırakıldı.

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