YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te 1,5 yaşındaki kızını darbederek ölümüne neden olan babaya müebbet hapis

Gaziantep'te 1,5 yaşındaki kızını darbederek ölümüne neden olan babaya müebbet hapis

07.07.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 1,5 yaşındaki kızını darbederek ölümüne neden olan babaya müebbet hapis

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 1,5 yaşındaki kızını darbederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan baba, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Y. ile avukatı katıldı.

Sanık, olay günü eşinin hastanede olduğunu, kendisinin 1,5 yaşındaki Elif Hazal Y'nin evde ağlamaya başladığını, kucağında susturmaya çalıştığını, susmayınca yere bıraktığını, öldürme kastının olmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, otopsi raporunda bebeğin kafatasında kırıklar meydana geldiğini ve dinlenen tanıklar ile tüm dosya kapsamı itibarıyla sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde 19 Ekim 2020'de hastaneye kaldırılan 1,5 yaşındaki Elif Hazal Y, 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi Gaziantep ve Şanlıurfa'da protesto edildiAvukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi Gaziantep ve Şanlıurfa'da protesto edildi
Terör örgütü propagandası iddiasıyla aranan zanlı otobüste yakalandıTerör örgütü propagandası iddiasıyla aranan zanlı otobüste yakalandı
Sancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldüSancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:27
Sabah
05:10
Öğle
12:40
İkindi
16:31
Akşam
20:01
Yatsı
21:37
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Rahat olun! Koltuk altı kararmaları bu yöntemle geçiyor

Rahat olun! Koltuk altı kararmaları bu yöntemle geçiyor

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.