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Gaziantep'te 1562 taklit ürün ele geçirildi

26.08.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 1562 taklit ürün ele geçirildi

Gaziantep'te 1562 taklit ürün ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 4 iş yerine düzenlenen operasyonda, 1562 taklit ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, taklit ürün satıldığı iddiasıyla 4 iş yerine operasyon yapıldı.

Aramalarda, yaklaşık 500 bin lira değerinde 1562 taklit ürün bulundu.

İş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

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