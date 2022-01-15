Gaziantep'te 16 ton sahte deterjan ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir depoda 16 ton sahte deterjan ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir depoda sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 16 ton sahte deterjan ve farklı markalara ait 10 bin ambalaj ile imalat makineleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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