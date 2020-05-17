YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te 19 Mayıs şehrin dört bir yanında kutlanacak

Gaziantep’te 19 Mayıs şehrin dört bir yanında kutlanacak

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.05.2020 14:36 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Gazi şehirde farklı bir formatla kutlanacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Gazi şehirde farklı bir formatla kutlanacak. Hazırlanan kutlama etkinlikleri ile şehrin dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu yaşanacak.
Dünyayı ve Türkiye’yi kısa sürede etkisi altına alan Corona Virüs’e karşı verilen ulusal mücade kapsamında alınan önlemler nedeniyle bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı evlerde kutlanıyor. Milli mücadele başlangıcı olarak görülen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101’nci yılında Gaziantep’teki tüm evlerde 19 Mayıs coşkusu yaşanacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi al yıldızlı bayraklarla donattığı konvoylarla şehrin her alanına bayram coşkusunu taşıyacak. 19 Mayıs’ın Kadir Gecesi’ne denk gelmesi nedeniyle akşam sokak sokak gezmesi planlanan konvoylar 18 Mayıs’da hareket edecek, ayrıca bayram gününde ise öğle saatinde de araçlar tekrardan hareket ederek bayram coşkusunu 2 gün sürdürecek.
Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı hazırlıklar kapsamında, belirlenen sitelerde balkon sporu ile beraber bayram kutlanacak. 18 Mayıs günü, saat 20.30’da başlayacak toplam 60 araçlık 4 kortej, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Şehir Hastanesi, Gazikent GATEM Kavşağı ve Abdükadir Yüksel Hastanesi’nden başlayarak şehrin dört bir yanına, marşlar, şarkılar ve türküler eşliğinde bayram coşkusunu taşıyacak. 19 Mayıs günü ise saat 13.00’da konvoylar yine aynı yerlerden hareket ederek vatandaşlarla bayram yine beraber kutlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı 5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Korona virüse karşı İstanbul’da iki belediye güçlerini birleştirdi

Korona virüse karşı İstanbul’da iki belediye güçlerini birleştirdi

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

İstanbul ve Kocaeli’yi birleştiren caddede sona yaklaşıldı

İstanbul ve Kocaeli’yi birleştiren caddede sona yaklaşıldı

Başkan Batur kentsel dönüşüm için tarih verdi

Başkan Batur kentsel dönüşüm için tarih verdi

Gaziantep Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
03:37
Sabah
05:14
Öğle
12:32
İkindi
16:21
Akşam
19:40
Yatsı
21:10

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Arıkan Eczanesi
Sehitkamil
Huzur Eczanesi
Sehitkamil
Nilay Eczanesi
Sehitkamil
Özge Duacı Eczanesi
Sehitkamil
Saygılı Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Eczanesi
Sehitkamil
Adıbelli Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza

Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sezaryanla doğum yapan annelere hayati uyarı

Sezaryanla doğum yapan annelere hayati uyarı

Gaziantep’te 32’nci Uluslararası çocuk resimleri yarışması”

Gaziantep’te 32’nci Uluslararası çocuk resimleri yarışması”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.