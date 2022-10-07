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Gaziantep'te 2 aylık bebek evinde bıçaklanarak öldürüldü

07.10.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebeğin annesi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te evlerinde 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürülmüş halde, annesi de yaralı şekilde bulundu.

Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir evde yaralama olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, yaptıkları incelemede bıçaklanarak öldürülen 2 aylık bebek M.Ş'nin cansız bedenine ulaştı.

Evde kollarından yaralı halde bulunan anne N.Ş. ise sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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