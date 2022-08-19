Gaziantep'te 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütüyle iltisaklı kurumlarda kaydı olan ve örgütün sözde sorumlularıyla irtibatı bulunduğu belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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