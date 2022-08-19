YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Gaziantep'te 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

19.08.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütüyle iltisaklı kurumlarda kaydı olan ve örgütün sözde sorumlularıyla irtibatı bulunduğu belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te okula yeni başlayacak 75 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteğiGaziantep'te okula yeni başlayacak 75 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandıAnadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı
İzmir'de garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandıİzmir'de garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
fetö Gaziantep operasyon

Gaziantep Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
04:15
Sabah
05:43
Öğle
12:39
İkindi
16:23
Akşam
19:25
Yatsı
20:47
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ten rengi elbisesine yorum yağdı! “Çıplak zannettim”

Ten rengi elbisesine yorum yağdı! “Çıplak zannettim”

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Doktorlar afalladı! 10 cm’lik paslı çivi çıktı

Doktorlar afalladı! 10 cm’lik paslı çivi çıktı

Birilerine karşı güveniniz tamamen yok olabilir

Birilerine karşı güveniniz tamamen yok olabilir

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.