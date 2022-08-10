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Gaziantep'te 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı

10.08.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı

Gaziantep'te 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2 işçi servisinin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 19 kişi yaralandı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi 154152 No'lu Cadde'de işçileri taşıyan 27 S 3013 ve 27 S 4647 plakalı 2 minibüs çarpıştı.

Kaza nedeniyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 19 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Gaziantep

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