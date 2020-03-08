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Gaziantep’te 248 aileye bedava 184 büyükbaş ve 2 bin 567 küçükbaş hayvan dağıtıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.03.2020 11:39 | Son Güncelleme

Gaziantep’te ’Çiftçi Üretsin’ sloganı ile hareket eden Şahinbey Belediyesi, örnek bir projeye daha imza atarak çiftçilerden sonra hayvan yetiştiricilerine de destek vermeye başladı.Şahinbey Belediyesi, ihtiyaç sahibi 248 aileye 184 büyükbaş 2 bin 567 küçükbaş hayvan desteği sağlarken, hayvanların tamamını bir yıl sigorta etmeyi de ihmal etmedi.

Gaziantep’te ’Çiftçi Üretsin’ sloganı ile hareket eden Şahinbey Belediyesi, örnek bir projeye daha imza atarak çiftçilerden sonra hayvan yetiştiricilerine de destek vermeye başladı.
Şahinbey Belediyesi, ihtiyaç sahibi 248 aileye 184 büyükbaş 2 bin 567 küçükbaş hayvan desteği sağlarken, hayvanların tamamını bir yıl sigorta etmeyi de ihmal etmedi. Aynı zamanda verilen ineklerin hamile olduğu, iki üç ay sonra yavruları ile çiftçinin yüzünün daha da güleceği belirtildi. Geçtiğimiz yıllarda çiftçiye 6 bin ton gübre, 14 bin ton hayvan yemi, 6 bin 200 ton arpa ve buğday tohumu, 750 bin adet zeytin ile 150 bin adet fıstık fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi, maddi imkanı olmayan hayvan yetiştiricilerine yüzde 100 hibe ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği sağladı. Şahinbey Belediyesi hayvan dağıtımını Kapçağız, Sarısalkım ve Burç köylerinde düzenlenen törenle gerçekleştirdi.
Dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılan hayvan desteğinin tamamının hibe olduğunu belirterek, “Köylerde yaşayıp da çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmak isteyen ama imkanı olmayan çiftçilerimizin tespitlerini hassas bir inceleme ile yaptık. Şu anda Şahinbey’in köylerinde belirlediğimiz 248 aileye büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği veriyoruz. İsteyenlere iki tane holştayn cinsi inek, bunlar 3 ay ve 6 ay arası hamile, hepsinin yavruları olacak. İki tane verdiğimiz inek 4’e çıkmış olacak. İsteyenlerde ivesi ırkı olan 16 tane koyun, 1 tane de koç veriyoruz. Ayrıca yanında birer ton da yem desteği veriyoruz. Bunların tamamı yüzde yüz hibe, vatandaşlarımızdan kesinlikle para almıyoruz” dedi.
Dağıtılan hayvanların her birinin sigortalandığını kaydeden Başkan Tahmazoğlu, yaşanacak herhangi bir olumsuzluk sonucu yerine yenisinin verileceğini anımsatarak, “Bu daha bir başlangıç, çiftçilere desteğimiz devam edecek. Dağıtmış olduğumuz hayvanları Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz ile Ceylanpınar çiftliğinden aldık. Hayvanlarımızın hepsinin bakımı yapılmış, küpeleri takılmış, kaliteli hayvanlar. Dağıtımı kura usulü ile değil, ihtiyaç sahibi tüm ailelere veriyoruz” ifadelerini kullandı.
Yapılan tören sonucu hayvanlarına kavuşan çiftçilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Çiftçiler yapılan destekten dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Başkanımız sağ olsun bize her türlü destekte bulunuyor. Arpa, buğday tohumu, gübre hayvan yemi, zeytin ve fıstık fidanından sonra şimdi de canlı hayvan desteği veriyor. Allah kendisinden razı olsun” diyerek sevinçlerini belirttiler.

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