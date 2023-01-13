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Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

13.01.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ali Akcan (20) idaresindeki 26 ACD 324 plakalı otomobil, TAG Otoyolu Osmaniye-Nurdağı yolunda, aynı yönde seyreden Caner Temurtaş'ın (26) kullandığı 01 EVT 51 plakalı kapalı kasa kamyona arkadan vurdu, daha sonra Abdulbaki Şahin (37) yönetimindeki 06 DFF 943 plakalı araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Ali Akcan yaralandı, aynı araçtaki Hamit Yaramış (28) yaşamını yitirdi.

Akcan, ambulansla Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Nurdağı kaza

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