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Gaziantep’te 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

17.11.2023 09:56 | Son Güncelleme:
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Gaziantep çevre yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Kaza sonrası araçlardan birinin alev aldığı öğrenildi.
Kaza, sabah 08.30 sıralarında Gaziantep çevre yolu Kilis kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, arızalanarak yol kenarına park eden Halime K. kontrolündeki 27 AOD 220 plakalı araca arkadan gelen 27 AJG 930 plakalı hafif ticari araç ile 34 HGF 244 plakalı otomobil çarptı. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası Halime K. kontrolündeki 27 AOD 220 plakalı araç alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürürken araç içerisinde bulunan Halime K.’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine yaralanan Mehmet Ali K., Ferit K., Fatma Y., Harun K., İkra O. ve İclal Ö. isimli 6 kişi ise ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, çevre yolundaki trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanmaya çalışılıyor.

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