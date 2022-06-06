Gaziantep'te 3 hırsız şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 ayrı hırsızlığın faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Araştırma ve inceleme yapan ekipler, hırsızlıkları yaptığı gerekçesiyle 6 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.



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