Gaziantep'te 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde 3 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Araban'daki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bir iş yerinden hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği H.D, H.K. ve A.K.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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