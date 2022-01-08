Gaziantep'te 3 lüks otomobilin kundaklanmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te park halindeki 3 lüks otomobilin kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, 18 Aralık 2021'de 3 aracın kundaklanması ve dün bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

