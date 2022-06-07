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Gaziantep'te 385 taklit ürün ele geçirildi

07.06.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 385 taklit ürün ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 4 iş yerine düzenlenen operasyonda, taklit marka 385 çanta, tişört, çorap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde taklit ürün satıldığı iddiasıyla 4 iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, yaklaşık 1 milyon 750 bin lira değerinde 385 adet çanta, tişört ve çorap bulundu.

İş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

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