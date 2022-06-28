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Gaziantep'te 4 yıl önce yerel gazetecinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

28.06.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlılar arasında GGC başkanı da yer aldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 4 yıl önce yerel gazetenin imtiyaz sahibine yönelik silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli, "azmettirici" iddiasıyla tutuklandı.

Kentte yerel olarak yayımlanan bir gazetenin imtiyaz sahibi Mahmut Özkılıç'ın 27 Nisan 2018'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim A. ile Mahmut P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçuna azmettirmekten nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Nisan 2021'de görülen duruşmada, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 sanığa 20'şer yıl, 2 sanığa 16 yıl 8'er ay, bir sanığa da 10 ay hapis cezası verilmişti.

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Gaziantep silahlı saldırı

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