Gaziantep'te 44 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "kasten öldürme" ve "ateşli silahla yaralama" suçları başta olmak üzere toplam 44 suç kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda yaptıkları operasyonda, bir çocuğun kasten öldürülmesi olayına da karışan ve 44 suç kaydı bulunan Y.E'yi yakaladı.
Gözaltına alınan Y.E, işlemleri için emniyete götürüldü.
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