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Gaziantep'te 5 düzensiz göçmen yakalandı

05.02.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 5 düzensiz göçmen yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 5 düzensiz göçmen yakalandı, onları taşıdığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Oğuzeli ilçesi Çaybeyi Mahallesi'nde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 düzensiz göçmen ile para karşılığı göçmen taşıdığı tespit edilen 2 organizatör yakalandı.

Ekiplerce, suçta kullanılan 2 araca el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 organizatör, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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