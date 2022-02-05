GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 5 düzensiz göçmen yakalandı, onları taşıdığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Oğuzeli ilçesi Çaybeyi Mahallesi'nde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 düzensiz göçmen ile para karşılığı göçmen taşıdığı tespit edilen 2 organizatör yakalandı.

Ekiplerce, suçta kullanılan 2 araca el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 organizatör, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.



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