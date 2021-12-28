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Gaziantep'te 6 bin sokak hayvanı tedavi edildi, bin sokak hayvanına yeni yuva bulundu

28.12.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 6 bin sokak hayvanı tedavi edildi, bin sokak hayvanına yeni yuva bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı, bu yıl 6 bin sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirip binden fazla hayvana yeni yuva buldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, il genelindeki sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili tedaviden yuva bulmaya, günlük besleme faaliyetinden bakımlarına kadar çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda 2021 yılında yaklaşık 6 bin sokak hayvanının tedavisini tamamlayıp binin üzerinde sokak hayvanına yeni yuva bulan ekipler, hayvanların mama sıkıntısını ise gerek belediyeye bağlı barınakta gerekse de belirlenen 200 besleme noktasında günlük olarak gideriyor.

Büyükşehir Belediyesi barınaktaki ve besleme noktalarındaki sokak hayvanlarına aylık 7 tona yakın mama dağıtırken ayrıca kent genelindeki üniversiteler, askeri alanlar, otellerden toplanan yemek artıkları da hayvanlara takviye yem olarak veriliyor.

Öte yandan yakın zamanda hizmete açılacak Burç Yazıbağ'daki 15 dönüm arazi üzerine kurulan Sokak Hayvanları Köpek ve Rehabilitasyon Merkezi, mevcut barınakla birlikte faaliyet gösterecek. Tesiste kedi ve köpekler için ayrı bakım ve rehabilitasyon bölümleri oluşturuldu.

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