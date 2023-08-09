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Gaziantep'te 65 yaş üstündeki vatandaşlar ulaşım ücreti ödeyecek iddiasına yalanlanma

09.08.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden, basın kuruluşları ve sosyal medyadaki 65 yaş üstü vatandaşların ulaşımda ücret ödeyeceği yönündeki haberlerin asılsız olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında ve çeşitli sosyal medya mecralarında son günlerde 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz yolculuk haklarının sona erdiği, artık ücret ödeyecekleri iddialarıyla ortaya çıkan asılsız haberler nedeniyle açıklama yapma ihtiyacının doğduğu belirtildi.

Belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına gelir desteği ödendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep'te toplu taşıma araçlarıyla günlük taşınan 600 bin yolcunun yüzde 14'ü, 65 yaş üzeri ve serbest biniş hakkı bulunan yolculardan oluşmaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 65 yaş üzeri ve serbest biniş hakkı bulunan yolcuların her binişi için kişi başı 5 TL toplu taşıma araçlarına (Özel Mavi Halk Otobüsleri ve Özel Sarı Halk Otobüsleri) destek ödemesi yapılmaktadır. 65 yaş üzeri vatandaşlara tanınan toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanma haklarında herhangi bir iptal söz konusu değildir. Toplu taşıma araçlarına (Özel Mavi Halk Otobüsleri ve Özel Sarı Halk Otobüsleri) 65 yaş üzeri ve serbest biniş hakkı bulunan yolcular alınmadığında veya para istenildiğinde ALO 153 üzerinden araç plakası ile şikayette bulunulduğu taktirde cezai işlem ivedilikle uygulanacaktır."

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Gaziantep 65 yaş üstü ücret

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