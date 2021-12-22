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Gaziantep'te 69 bin 736 paket sahte deterjan ele geçirildi

22.12.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 69 bin 736 paket sahte deterjan ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda, 69 bin 736 paket sahte deterjan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şehitkamil ilçesinde bir depoda sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, çeşitli markalara ait ambalajlara konulmuş 69 bin 736 paket sahte deterjan ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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