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Gaziantep'te 75 bin ilkokul öğrencisine ücretsiz çanta ve kırtasiye malzemesi

12.09.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 75 bin ilkokul öğrencisine ücretsiz çanta ve kırtasiye malzemesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 75 bin ilkokul öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çamlık İlkokulundaki törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlı ve başarılı olmasını temenni etti.

İlkokul öğrencilerine katkı ve eğitimlerine destek sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade eden Şahin, "Eğitim şehri olma hedefimiz var. Dolayısıyla bu hedefte birinci sınıf çok önemlidir. Bu ilk aşamadaki eğitimi sağlam tutmamız ve çocuklarımızı geleceği iyi hazırlamamız gerekiyor." dedi.

Şahin, bu kapsamda aldıkları karar doğrultusunda kentteki 75 bin ilkokul öğrencisine çanta ve kırtasiye hediye ettiklerini dile getirdi.

Yeni nesil belediyecilikte insan ve beşeri odaklı çalışma yapılması gerektiğine ve bu çalışmanın buna örnek olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Eğitim hayatı başlayınca evde telaş olur, giderler artar. Verdiğimiz desteklerle aile ekonomisi rahatlıyor. Çocuklarımız ise defter, kalem, kırtasiye malzemesi derdine düşmüyor ve dersine odaklanıyor. Bu şekilde iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmamızı velilerimiz ve öğretmenlerimiz memnuniyetle karşılıyor. Kentte 75 bin ilkokul öğrencisi eğitime başladı. Okula gelen öğrencilerimiz, sıralarında çantalarını buldu. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu çalışmamızı geçen yıl da yapılmıştı ve büyük memnuniyet vardı."

Törene Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı katıldı.

Hediye edilen çantanın içerisinde sulu, pastel, kuru boya setleri, kalem, kalemlik ve defter çeşitleri yer alıyor.

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