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Gaziantep'te 9 firari hükümlü yakalandı

16.02.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 9 firari hükümlü yakalandı

GAZİATEP (AA) - Gaziantep'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, çeşitli suçlardan haklarında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezaları bulunan 9 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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