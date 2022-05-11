Gaziantep'te akrabasını tabancayla öldüren doktor tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan doktor tutuklandı.

Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'ndeki özel muayenehanesinde tartıştığı kuzeni Alaattin Çelik'i (34) dün tabancayla öldürdüğü ve yanındaki 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan doktor B.Ç. ile dayısı A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilen iki zanlı, adliyeye sevk edildi.

Doktor B.Ç, kasten adam öldürmekten tutuklandı, A.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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