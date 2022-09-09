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Gaziantep'te ATM'den maaşını çekmek isteyen emekliyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

09.09.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te ATM'den maaşını çekmek isteyen emekliyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ATM'den maaşını çekmek isteyen emekliyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde, ATM'den emekli maaşını çekmek isteyen bir vatandaşın yardım istediği şahsın kartın ATM'ye sıkıştığını bahane ederek dolandırmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde emekliye kartın sıkıştığını söyledikten sonra başka bir ATM'den para çektiği belirlenen M.S, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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emekli maaşı dolandırıcılık Gaziantep

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Gaziantep ECZANELER
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