Gaziantep'te babasının yemek yemediği için yumruk attığı kız çocuğu öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te babasının yemek yemediği iddiasıyla yumruk attığı 1,5 yaşındaki kız çocuğu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güneykent Mahallesi'nde yaşayan baba M.Y, iddiaya göre yemek yemediği için dört gün önce 1,5 yaşındaki kızı E.H.Y'ye yumruk attı.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan kız çocuğu, yoğun bakım ünitesinde 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

E.H.Y'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Gözaltına alınan baba M.Y. adliyedeki işlemlerin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Baba M.Y'nin emniyetteki ifadesinde, kızına yemek yemediği için yumruk attığını ve çocuğunun yere düştüğünü söylediği öğrenildi.



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