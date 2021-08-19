Gaziantep'te bir basın mensubu darbedildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te görev yapan bir basın mensubu otoparkta darbedildi.
Şahinbey ilçesi Karagöz Caddesi'ne önceki gün haber yapmak için giden A Haber Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, otomobili bir otoparka bıraktı.
İddiaya göre, otopark işletmecisi olduğu öğrenilen kişi, A Haber ekibine sözlü olarak sataştı, ardından Geçgel'i darbetti.
Olayın ardından hastaneden darp raporu alan Geçgel, Düztepe Polis Karakolu'na giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Mehmet Geçgel'in darp anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
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