Gaziantep'te bir binada meydana gelen patlama hasara neden oldu

Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde bulunan 85 daireli bir binanın zemin katındaki yönetici ofisinin girişinde patlama meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayla ilgili aynı binadaki bir kişi bulunduğu evde gözaltına alındı.

Öte yandan uyuşturucu ve yaralama gibi çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilen şüphelinin üst ve aynı binadaki evinde yapılan aramada el yapımı patlayıcıda da kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.

Yapılan incelemede, patlamaya el yapımı patlayıcının neden olduğu tespit edildi.

