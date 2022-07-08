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Gaziantep'te bir kadının ölümüne neden olan sanık hakkında müebbet hapis istendi

08.07.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bir kadının ölümüne neden olan sanık hakkında müebbet hapis istendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki silahlı kavgada merminin isabet ettiği 3 çocuk annesi kadının öldürülmesine ilişkin tutuklanan sanık hakkında müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde, 18 Nisan'da iki kişinin silahlı kavgasında merminin isabet ettiği Fatma Küçük'ün öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanık Mehmet Ö. hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın, tartıştığı Muhammet Emin D'ye ateş ederken, Küçük'ün başına mermi isabet ettiği hatırlatılan iddianamede, hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi kadının kurtarılamadığı belirtildi.

İddianamede, birden fazla ateş eden sanık Mehmet Ö'nün öldürme kastıyla hareket ettiği kaydedildi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep silahlı kavga

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