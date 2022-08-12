Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Barış Mahallesi'nde E.S'nin silahla öldürülmesiyle ilgili yürüttükleri çalışmada olayın şüphelisinin B.S. olduğunu belirledi.

Yakalanan şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

