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Gaziantep'te cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasında

09.02.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir teknik serviste tamir edilen cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karatarla Caddesi'ndeki teknik serviste, bir müşteriye ait cep telefonunun bataryası patlayarak alev aldı.

Serviste bulunanlar panik yaşarken olayda yaralanan olmadı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cep telefonun patlama anı ve iş yerinde yaşanan panik yer alıyor.

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patlama Gaziantep

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