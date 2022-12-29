Gaziantep'te çiftçilere Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirim yapılacak.

Gaziantep'te 33 bin çiftçiye Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yüzde 2 ila 5 indirim uygulanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürlüğü arasında kent genelindeki 33 bin 180 çiftçinin indirimli ürünlerden yararlanması için protokol imzalandı.

Çiftçiler dağıtılan çiftçi kartın üzerinde yer alan QR kodu ve numarasıyla 1 Ocak 2023'den itibaren Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yaklaşık 600 ürünü indirimli alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, daha önce çiftçilere mazot desteği uygulaması yaptıklarını aktaran Şahin, "Bu kart yalnızca mazot desteği alınan bir kart değil. Bu kart Bilişim AŞ tarafından kendi mühendislerimizce üretilmiş bir kart. Bu kartta Tarım Kredi Kooperatiflerindeki ürünleri almak isteyen çiftçilere indirimler sağlanıyor. Bu da hakikaten kartın cazibesi, kooperatifin bu konudaki desteğiyle çok daha farklı bir noktaya geldi. Gaziantep, çiftçi dostu bir şehir." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan ise Başkan Şahin'e teşekkür etti.

Gaziantep'te 20 marketlerinin bulunduğunu belirten Aslan, 11 grupta yaklaşık 600 üründe indirim gerçekleştirileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

