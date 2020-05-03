YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuğun ölümüne 3 tutuklama

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuğun ölümüne 3 tutuklama

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.05.2020 18:20 | Son Güncelleme

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuğun ölümüne 3 tutuklama

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Vatan Mahallesi'nde dün çıkan tartışmada bıçaklanan T.Y'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli, yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Öte yandan T.Y'nin cenazesi ise yakınları tarafından Gaziantep Adli Tıp Kurumundan alınarak toprağa verildi.

T.Y'nin dayısı Ahmet Ayık, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün yeğeninin ekmek almak üzere evden çıktığını belirterek, "Evin yakınlarındaki bir parkta 4-5 kişi oğlumuzun önünü kesmiş. Bildiğimiz kadarıyla saldırganlar uyuşturucu kullanan bir grup. Oğlumuzun telefonunu almak istemişler. Bizimki de direnince bıçaklamışlar." iddiasında bulundu.

Dün Vatan Mahallesi'nde bıçaklı kavga çıkmış, olayda T.Y. hayatını kaybetmişti. T.Y'nin yakınlarının olayın ardından şüphelinin yaşadığı evi ateşe verdiği ileri sürülmüştü.

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuğun ölümüne 3 tutuklama

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasemin Özilhan'ın bu kez ayakları olay olduYasemin Özilhan'ın bu kez ayakları olay oldu
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
Anahtar Kelimeler:
Cinayet Gaziantep Tutuklama

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

Konak’ta dayanışma çığ gibi büyüyor

Konak’ta dayanışma çığ gibi büyüyor

Kilis’te korona virüsten ilk ölüm yaşandı

Kilis’te korona virüsten ilk ölüm yaşandı

Gizemli hayırsever veresiye defterlerini satın aldı

Gizemli hayırsever veresiye defterlerini satın aldı

Gaziantep Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
03:56
Sabah
05:27
Öğle
12:32
İkindi
16:19
Akşam
19:28
Yatsı
20:53

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Can Birecik Eczanesi
Sehitkamil
Dostlar Eczanesi
Sehitkamil
Hacıbaba Emek Eczanesi
Sehitkamil
Sarıgüllük Esin Eczanesi
Sehitkamil
Tanrıaşıkı Eczanesi
Sehitkamil
Yaşamalı Eczanesi
Sehitkamil
Albayram Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Kayıp Eşyalar Sahiplerini Bekliyor

Kayıp Eşyalar Sahiplerini Bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.