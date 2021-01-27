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Gaziantep'te define için 45 metre uzunluğunda tünel açan 6 şüpheli serbest bırakıldı

27.01.2021 19:22 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te define için 45 metre uzunluğunda tünel açan 6 şüpheli serbest bırakıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te define için derinliği 5, uzunluğu 45 metre tünel açan ve yakalanan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Şahinbey ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde define için 5 metre derinliğinde 45 metre uzunluğunda, 1, 5 metre yüksekliğinde tünel kazan ve suçüstü yakalanan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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